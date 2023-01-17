Заводчиков Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти17.02.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Заводчикова Антонида Ермолаевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Заводчикова Антонида Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.1892
Причина смерти: От чахотки
Похороны
19.02.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя