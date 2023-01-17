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Заводчиков Гавриил Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Заводчиков Степан Никитин

Мать: Заводчикова Агафия Васильева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шаимова Татьяна Гаврииловна

Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Заводчиков Наум Гавриилович

Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Заводчиков Павел Гавриилович

Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.09.1800

Сын: Заводчиков Никита Гавриилович

Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Степанида Гаврииловна

Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Заводчиков Степан Гавриилович

Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1804

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Татьяна Гаврииловна

Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1807

Сын: Заводчиков Антон Гавриилович

Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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