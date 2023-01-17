Заводчиков Гавриил Степанович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шаимова Татьяна Гаврииловна
Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Заводчиков Наум Гавриилович
Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Заводчиков Павел Гавриилович
Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.09.1800
Сын: Заводчиков Никита Гавриилович
Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Степанида Гаврииловна
Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Заводчиков Степан Гавриилович
Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.07.1804
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Татьяна Гаврииловна
Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.06.1807
Сын: Заводчиков Антон Гавриилович
Мать ребёнка: Заводчикова Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно