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Заводчиков Наум Гавриилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Заводчиков Гавриил Степанович

Мать: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.05.1817

Жена: Заводчикова Ульяна Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Васса Наумовна

Мать ребёнка: Заводчикова Ульяна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Федоровых Марфа Наумовна

Мать ребёнка: Заводчикова Ульяна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Стефана Заводчикова жена Матрона Ефимова
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Зиновия Наумовна

Мать ребёнка: Заводчикова Ульяна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ефимия Наумовна

Мать ребёнка: Заводчикова Ульяна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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