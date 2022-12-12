Заводчиков Наум Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
30.05.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Васса Наумовна
Мать ребёнка: Заводчикова Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Федоровых Марфа Наумовна
Мать ребёнка: Заводчикова Ульяна Васильевна
Крещение
09.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Стефана Заводчикова жена Матрона Ефимова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Зиновия Наумовна
Мать ребёнка: Заводчикова Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ефимия Наумовна
Мать ребёнка: Заводчикова Ульяна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858