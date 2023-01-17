Заводчикова (Якушева) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова (Якушева) Ульяна Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Якушев Василий Филиппович

Мать: Якушева Варвара Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.05.1817

Муж: Заводчиков Наум Гавриилович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Васса Наумовна

Отец ребёнка: Заводчиков Наум Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Федоровых Марфа Наумовна

Отец ребёнка: Заводчиков Наум Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Зиновия Наумовна

Отец ребёнка: Заводчиков Наум Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ефимия Наумовна

Отец ребёнка: Заводчиков Наум Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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