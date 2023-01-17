Заводчикова (Якушева) Ульяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
30.05.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Васса Наумовна
Отец ребёнка: Заводчиков Наум Гавриилович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Федоровых Марфа Наумовна
Отец ребёнка: Заводчиков Наум Гавриилович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Зиновия Наумовна
Отец ребёнка: Заводчиков Наум Гавриилович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ефимия Наумовна
Отец ребёнка: Заводчиков Наум Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно