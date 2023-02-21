Якушева Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиМежду 1812 и 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Старкова Устина Васильевна
Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мичкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Якушев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Романова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Заводчикова Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1812 и 1821