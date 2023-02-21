Якушева Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Между 1812 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Старкова Устина Васильевна

Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мичкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Якушев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Романова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Заводчикова Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Якушев Василий Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Василий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1812 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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