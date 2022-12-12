Старкова (Якушева) Устина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
22.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
13.07.1806
Сын: Старков Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
20.01.1810
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
?.09.1811
Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
27.01.1814
Сын: Старков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Василья Филипова Якушева дочь девка Иустина
Смерть
Неизвестно