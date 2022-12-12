Старкова (Якушева) Устина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Якушева) Устина Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Якушев Василий Филиппович

Мать: Якушева Варвара Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1802

Муж: Старков Иван Порфирьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Сын: Старков Василий Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1806

Сын: Старков Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1810

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1811

Сын: Старков Логин Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1814

Сын: Старков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Старков Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Василья Филипова Якушева дочь девка Иустина
Смерть
Неизвестно
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