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Старков Григорий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.01.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1814

Отец: Старков Иван Порфирьевич

Мать: Старкова Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1837

Сын: Старков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Старкова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Старков Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Старкова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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