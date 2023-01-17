Старков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1814
Крещение
28.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Старкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Старков Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Старкова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно