Старкова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Старков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Старков Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Старков Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно