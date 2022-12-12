Якушев Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушев Тимофей Васильевич

Якушев Тимофей Васильевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Якушев Василий Филиппович

Мать: Якушева Варвара Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1809

Жена: Якушева Матрона Степановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.01.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1818

Дочь: Агафия Тимофеевна

Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мелания Тимофеевна

Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Якушев Устин Тимофеевич

Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Феврония Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close