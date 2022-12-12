Якушев Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
05.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.01.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна
Рождение ребёнка
17.01.1818
Дочь: Агафия Тимофеевна
Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мелания Тимофеевна
Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Якушева Матрона Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно