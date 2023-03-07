Якушева (Горланова) Матрона Степановна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
05.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1818
Дочь: Агафия Тимофеевна
Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мелания Тимофеевна
Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1826