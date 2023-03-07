Якушева (Горланова) Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева (Горланова) Матрона Степановна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Прохоров Степан Тимофеевич

Мать: Горланова Домника Никитична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1809

Муж: Якушев Тимофей Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1818

Дочь: Агафия Тимофеевна

Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мелания Тимофеевна

Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Якушев Устин Тимофеевич

Отец ребёнка: Якушев Тимофей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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