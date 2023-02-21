Горланова Домника Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горланова Домника Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Прохоров Феоктист Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Прохоров Лаврентий Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Прохоров Ефим Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Прохоров Сидор Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Акилина Степановна

Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Якушева Матрона Степановна

Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Степан Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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