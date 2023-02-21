Горланова Домника Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Прохоров Феоктист Степанович
Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Прохоров Лаврентий Степанович
Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Прохоров Сидор Степанович
Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Акилина Степановна
Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Якушева Матрона Степановна
Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно