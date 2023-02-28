Прохоров Сидор Степанович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
?.10.1807
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Макаровна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Макаровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Прохоров Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Макаровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Сидоровна
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно