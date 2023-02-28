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Прохоров Сидор Степанович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Прохоров Степан Тимофеевич

Мать: Горланова Домника Никитична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1807

Сын: Прохоров Иван Сидорович

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Макаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Макаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Прохоров Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Макаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Сидоровна

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Макаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Феодосия Макаровна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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