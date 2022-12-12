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Прохоров Иван Сидорович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.10.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1807

Отец: Прохоров Сидор Степанович

Мать: Прохорова Феодосия Макаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Прохоров Федор Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Прохоров Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Екатерина Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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