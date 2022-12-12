Прохоров Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения?.10.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1807
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Прохоров Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно