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Прохорова Екатерина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Прохоров Федор Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Прохоров Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Иван Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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