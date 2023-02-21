Прохорова Екатерина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Прохоров Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно