Прохоров Григорий Сидорович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
10.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Прохоров Авраам Григорьевич
Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагия Григорьевна
Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Прохоров Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Прохоров Лука Григорьевич
Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно