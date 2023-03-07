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Прохоров Григорий Сидорович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Прохоров Сидор Степанович

Мать: Прохорова Феодосия Макаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1841

Жена: Прохорова Анастасия Зиновьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Прохоров Авраам Григорьевич

Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагия Григорьевна

Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохоров Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Прохоров Лука Григорьевич

Мать ребёнка: Прохорова Анастасия Зиновьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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