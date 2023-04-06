Прохорова (Плешакова) Анастасия Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Плешакова) Анастасия Зиновьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Плешаков Зиновий Матвеевич

Мать: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1841

Муж: Прохоров Григорий Сидорович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Прохоров Авраам Григорьевич

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагия Григорьевна

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохоров Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Прохоров Лука Григорьевич

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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