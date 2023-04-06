Прохорова (Плешакова) Анастасия Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Прохоров Авраам Григорьевич
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагия Григорьевна
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Прохоров Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Прохоров Лука Григорьевич
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Сидорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно