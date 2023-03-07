Плешакова (Китаева) Афанасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Китаева) Афанасия Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Китаев Федор Никитич

Мать: Китаева Марфа Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Плешаков Поликарп Зиновьевич

Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Плешаков Пимен Зиновьевич

Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Прохорова Анастасия Зиновьевна

Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Плешаков Авраам Зиновьевич

Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Овчинникова Марина Зиновьевна

Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Плешаков Тимофей Зиновьевич

Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Зиновий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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