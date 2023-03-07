Плешакова (Китаева) Афанасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Китаев Федор Никитич
Мать: Китаева Марфа Никитична
Крещение
18.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Сын: Плешаков Поликарп Зиновьевич
Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Плешаков Пимен Зиновьевич
Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Прохорова Анастасия Зиновьевна
Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Плешаков Авраам Зиновьевич
Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Овчинникова Марина Зиновьевна
Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Плешаков Тимофей Зиновьевич
Отец ребёнка: Плешаков Зиновий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно