Плешаков Пимен Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
27.05.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте | Никифор Васильев Прохоров
Рождение ребёнка
04.11.1843
Сын: Плешаков Зиновий Пименович
Мать ребёнка: Плешакова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
29.09.1848
Дочь: Надежда Пименовна
Мать ребёнка: Плешакова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
06.12.1852
Дочь: Екатерина Пименовна
Мать ребёнка: Плешакова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
15.02.1857
Дочь: Анна Пименовна
Мать ребёнка: Плешакова Пелагия Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно