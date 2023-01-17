Плешаков Пимен Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешаков Пимен Зиновьевич

Плешаков Пимен Зиновьевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Плешаков Зиновий Матвеевич

Мать: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.05.1839

Жена: Плешакова Пелагия Ефимовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте | Никифор Васильев Прохоров
Рождение ребёнка
04.11.1843

Сын: Плешаков Зиновий Пименович

Мать ребёнка: Плешакова Пелагия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.09.1848

Дочь: Надежда Пименовна

Мать ребёнка: Плешакова Пелагия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1852

Дочь: Екатерина Пименовна

Мать ребёнка: Плешакова Пелагия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1857

Дочь: Анна Пименовна

Мать ребёнка: Плешакова Пелагия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close