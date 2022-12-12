Плешакова (Старкова) Пелагия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения?.08.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1819
Бракосочетание
27.05.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте | Никифор Васильев Прохоров
Рождение ребёнка
04.11.1843
Сын: Плешаков Зиновий Пименович
Отец ребёнка: Плешаков Пимен Зиновьевич
Рождение ребёнка
29.09.1848
Дочь: Надежда Пименовна
Отец ребёнка: Плешаков Пимен Зиновьевич
Рождение ребёнка
06.12.1852
Дочь: Екатерина Пименовна
Отец ребёнка: Плешаков Пимен Зиновьевич
Рождение ребёнка
15.02.1857
Дочь: Анна Пименовна
Отец ребёнка: Плешаков Пимен Зиновьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно