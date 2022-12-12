Плешакова (Старкова) Пелагия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Старкова) Пелагия Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.08.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1819

Отец: Старков Ефим Васильевич

Мать: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.05.1839

Муж: Плешаков Пимен Зиновьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте | Никифор Васильев Прохоров
Рождение ребёнка
04.11.1843

Сын: Плешаков Зиновий Пименович

Отец ребёнка: Плешаков Пимен Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.09.1848

Дочь: Надежда Пименовна

Отец ребёнка: Плешаков Пимен Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1852

Дочь: Екатерина Пименовна

Отец ребёнка: Плешаков Пимен Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1857

Дочь: Анна Пименовна

Отец ребёнка: Плешаков Пимен Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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