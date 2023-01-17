Старков Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прохорова Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
?.08.1819
Дочь: Плешакова Пелагия Ефимовна
Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно