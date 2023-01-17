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Старков Ефим Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Старков Василий Иванович

Мать: Старкова Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1809

Жена: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1811

Сын: Старков Яков Ефимович

Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прохорова Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1819

Дочь: Плешакова Пелагия Ефимовна

Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Старков Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Старков Степан Ефимович

Мать ребёнка: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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