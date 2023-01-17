Прохорова (Старкова) Степанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Старкова) Степанида Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Старков Ефим Васильевич

Мать: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1836

Муж: Прохоров Никифор Васильевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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