Старков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти04.09.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Шаимова Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Старкова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Старкова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Потеряева Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Старкова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.11.1799
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Старкова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
04.09.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
04.09.1807