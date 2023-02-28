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Старков Василий Иванович

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Место рождения

Шаква

Дата рождения

1755

Дата смерти

04.09.1807

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Старков Иван Герасимович

Мать: Старкова Мария Евсевиевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Шаимова Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Старкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Старков Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Старкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Потеряева Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Старкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
14.11.1799

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Старкова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Похороны
04.09.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
04.09.1807
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