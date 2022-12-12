Старкова (Кобелева) Мария Евсевиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Кобелева) Мария Евсевиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Кобелев Евсевий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Старков Роман Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Герасимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Старков Василий Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Герасимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Иван Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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