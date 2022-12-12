Старкова (Кобелева) Мария Евсевиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Кобелев Евсевий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Старков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Старков Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно