Потеряева (Старкова) Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева (Старкова) Мавра Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Старков Василий Иванович

Мать: Старкова Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Потеряев Семен Иванович

Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Потеряев Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Потеряев Капитон Иванович

Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряев Иван Софронович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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