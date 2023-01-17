Потеряева (Старкова) Мавра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Крещение
15.01.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Потеряев Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Потеряев Капитон Иванович
Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Потеряев Иван Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно