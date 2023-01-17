Потеряев Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1837
Сын: Потеряев Алексей Семенович
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
18.01.1847
Сын: Потеряев Филипп Семенович
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Потеряев Александр Семенович
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ефимия Семеновна
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно