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Потеряев Семен Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Потеряев Иван Софронович

Мать: Потеряева Мавра Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Потеряев Алексей Семенович

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1847

Сын: Потеряев Филипп Семенович

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Потеряев Александр Семенович

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ефимия Семеновна

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Потеряев Флор Семенович

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряева Анастасия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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