Потеряева Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева Анастасия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Потеряев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1847

Сын: Потеряев Филипп Семенович

Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Потеряев Александр Семенович

Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ефимия Семеновна

Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Потеряев Флор Семенович

Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряев Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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