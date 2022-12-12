Потеряева Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Потеряев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1847
Сын: Потеряев Филипп Семенович
Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Потеряев Александр Семенович
Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ефимия Семеновна
Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Потеряев Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно