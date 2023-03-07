Старков Георгий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарков Георгий Ефимович

Старков Георгий Ефимович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Старков Ефим Васильевич

Мать: Старкова Степанида Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.07.1843

Жена: Старкова Матрона Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1847

Дочь: Домника Георгиевна

Мать ребёнка: Старкова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1856

Сын: Старков Андриан Георгиевич

Мать ребёнка: Старкова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close