Старкова (Бузилова) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Бузилов Иван Алексеевич
Мать: Бузилова Мария Мокиевна
Бракосочетание
24.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1847
Дочь: Домника Георгиевна
Отец ребёнка: Старков Георгий Ефимович
Рождение ребёнка
07.09.1856
Сын: Старков Андриан Георгиевич
Отец ребёнка: Старков Георгий Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно