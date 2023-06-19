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Плешаков Зиновий Матвеевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Плешаков Матвей Григорьевич

Мать: Плешакова Устина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Плешаков Поликарп Зиновьевич

Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Плешаков Пимен Зиновьевич

Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Прохорова Анастасия Зиновьевна

Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Плешаков Авраам Зиновьевич

Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Овчинникова Марина Зиновьевна

Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Плешаков Тимофей Зиновьевич

Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Афанасия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно