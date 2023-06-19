Плешаков Зиновий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1812
Сын: Плешаков Поликарп Зиновьевич
Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Плешаков Пимен Зиновьевич
Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Прохорова Анастасия Зиновьевна
Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Плешаков Авраам Зиновьевич
Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Овчинникова Марина Зиновьевна
Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Плешаков Тимофей Зиновьевич
Мать ребёнка: Плешакова Афанасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно