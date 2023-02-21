Плешаков Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Плешаков Григорий Агафонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Бузилова Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Плешаков Зиновий Матвеевич
Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна
Рождение ребёнка
08.05.1799
Дочь: Мавра Матвеевна
Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна
Рождение ребёнка
13.04.1800
Сын: Плешаков Родион Матвеевич
Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна
Рождение ребёнка
10.06.1802
Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна
Рождение ребёнка
08.12.1805
Дочь: Рябова Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна
Крещение
25.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828