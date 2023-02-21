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Плешаков Матвей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Плешаков Григорий Агафонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Бузилова Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Плешаков Зиновий Матвеевич

Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1799

Дочь: Мавра Матвеевна

Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1800

Сын: Плешаков Родион Матвеевич

Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1802

Сын: Плешаков Федот Матвеевич

Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.12.1805

Дочь: Рябова Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Плешакова Устина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Устина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1828
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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