Бузилова (Плешакова) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Плешакова) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Плешаков Матвей Григорьевич

Мать: Плешакова Устина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.05.1810

Муж: Бузилов Севастьян Тихонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы невенчаны
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евпраксия Севастьяновна

Отец ребёнка: Бузилов Севастьян Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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