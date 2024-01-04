Бузилова (Плешакова) Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
14.05.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы невенчаны
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евпраксия Севастьяновна
Отец ребёнка: Бузилов Севастьян Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно