Бузилов Севастьян Тихонович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
14.05.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы невенчаны
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евпраксия Севастьяновна
Мать ребёнка: Бузилова Татьяна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812