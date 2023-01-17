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Бузилов Севастьян Тихонович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Бузилов Тихон Иоакимович

Мать: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.05.1810

Жена: Бузилова Татьяна Матвеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы невенчаны
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евпраксия Севастьяновна

Мать ребёнка: Бузилова Татьяна Матвеевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1812
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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