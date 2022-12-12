Бузилова Домника Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Домника Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Между 1823 и 1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Щекалева Феодора Тихоновна

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бузилов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Фекла Тихоновна

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бузилов Севастьян Тихонович

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мамонтова Дарья Тихоновна

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Бузилов Петр Тихонович

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Бузилов Петр Тихонович

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия Тихоновна

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ефимия Тихоновна

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бузилов Никита Тихонович

Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Тихон Иоакимович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1823 и 1825
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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