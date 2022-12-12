Бузилова Домника Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиМежду 1823 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Щекалева Феодора Тихоновна
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Фекла Тихоновна
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бузилов Севастьян Тихонович
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мамонтова Дарья Тихоновна
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодосия Тихоновна
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ефимия Тихоновна
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Бузилов Тихон Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1823 и 1825