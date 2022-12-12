Бузилов Иван Тихонович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Бузилова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Неонилла Ивановна
Мать ребёнка: Бузилова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Бузилова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно