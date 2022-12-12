Бузилов Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузилов Иван Тихонович

Бузилов Иван Тихонович

avatar

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Бузилов Тихон Иоакимович

Мать: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бузилов Захар (Иванович)

Мать ребёнка: Бузилова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Неонилла Ивановна

Мать ребёнка: Бузилова Екатерина Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Бузилова Екатерина Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close