Бузилов Тихон Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилов Тихон Иоакимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Бузилов Иоаким Епифанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Щекалева Феодора Тихоновна

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бузилов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Фекла Тихоновна

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бузилов Севастьян Тихонович

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мамонтова Дарья Тихоновна

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Бузилов Петр Тихонович

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Бузилов Петр Тихонович

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия Тихоновна

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ефимия Тихоновна

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бузилов Никита Тихонович

Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Домника Павловна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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