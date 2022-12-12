Бузилов Тихон Иоакимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Бузилов Иоаким Епифанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Щекалева Феодора Тихоновна
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Фекла Тихоновна
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бузилов Севастьян Тихонович
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мамонтова Дарья Тихоновна
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодосия Тихоновна
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ефимия Тихоновна
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Бузилова Домника Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно