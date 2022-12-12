Щекалева (Базарнова) Феодора Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева (Базарнова) Феодора Тихоновна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Бузилов Тихон Иоакимович

Мать: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.06.1806

Муж: Щекалев Автоном Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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