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Бузилов Петр Тихонович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Бузилов Тихон Иоакимович

Мать: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1816

Жена: Бузилова Параскева Родионовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Бузилова Параскева Родионовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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