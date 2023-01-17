Бузилова (Батерякова) Параскева Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Батерякова) Параскева Родионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Климовских Родион Емельянович

Мать: Климовских Акилина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1816

Муж: Бузилов Петр Тихонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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