Бузилова (Батерякова) Параскева Родионовна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
12.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно