Климовских Родион Емельянович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Бузилова Параскева Родионовна
Мать ребёнка: Климовских Акилина Степановна
Крещение
13.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1800
Дочь: Мичкова Пелагия Родионовна
Мать ребёнка: Климовских Акилина Степановна
Крещение
18.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1805
Сын: Климовских Михаил Родионович
Мать ребёнка: Климовских Акилина Степановна
Крещение
08.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1812
Сын: Климовских Тит Родионович
Мать ребёнка: Климовских Акилина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно