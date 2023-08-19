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Климовских Родион Емельянович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Климовских Емельян Андреевич

Мать: Климовских Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Бузилова Параскева Родионовна

Мать ребёнка: Климовских Акилина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1800

Дочь: Мичкова Пелагия Родионовна

Мать ребёнка: Климовских Акилина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1805

Сын: Климовских Михаил Родионович

Мать ребёнка: Климовских Акилина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1812

Сын: Климовских Тит Родионович

Мать ребёнка: Климовских Акилина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Акилина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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