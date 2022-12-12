Климовских Михаил Родионович
Место рождения
Дата рождения13.11.1805
Дата смерти30.01.1806
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1805
Крещение
17.11.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница разходчика Ефима Вавилова жена Фекла Иванова
Место жительства
Неизвестно
Похороны
30.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
30.01.1806