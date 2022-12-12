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Климовских Михаил Родионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.11.1805

Дата смерти

30.01.1806

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1805

Отец: Климовских Родион Емельянович

Мать: Климовских Акилина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.11.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница разходчика Ефима Вавилова жена Фекла Иванова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
30.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
30.01.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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