Климовских Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Бузилова Параскева Родионовна
Отец ребёнка: Климовских Родион Емельянович
Рождение ребёнка
16.10.1800
Дочь: Мичкова Пелагия Родионовна
Отец ребёнка: Климовских Родион Емельянович
Рождение ребёнка
13.11.1805
Сын: Климовских Михаил Родионович
Отец ребёнка: Климовских Родион Емельянович
Рождение ребёнка
05.04.1812
Сын: Климовских Тит Родионович
Отец ребёнка: Климовских Родион Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно