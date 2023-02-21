Климовских Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Акилина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Бузилова Параскева Родионовна

Отец ребёнка: Климовских Родион Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1800

Дочь: Мичкова Пелагия Родионовна

Отец ребёнка: Климовских Родион Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1805

Сын: Климовских Михаил Родионович

Отец ребёнка: Климовских Родион Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.04.1812

Сын: Климовских Тит Родионович

Отец ребёнка: Климовских Родион Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Родион Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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