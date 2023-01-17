Мичкова (Климовских) Пелагия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Климовских) Пелагия Родионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.10.1800

Дата смерти

До 1824

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1800

Отец: Климовских Родион Емельянович

Мать: Климовских Акилина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1819

Муж: Мичков Георгий Дмитриевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1824
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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