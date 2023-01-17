Мичкова (Климовских) Пелагия Родионовна
Место рождения
Дата рождения16.10.1800
Дата смертиДо 1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1800
Крещение
18.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1824