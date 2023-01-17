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Климовских Тит Родионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.04.1812

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1812

Отец: Климовских Родион Емельянович

Мать: Климовских Акилина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829

Сын: Климовских Михаил Титович

Мать ребёнка: Климовских Екатерина Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Климовских Александр Титович

Мать ребёнка: Климовских Екатерина Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Климовских Ефим Титович

Мать ребёнка: Климовских Екатерина Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Екатерина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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