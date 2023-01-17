Климовских Тит Родионович
Место рождения
Дата рождения05.04.1812
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1812
Крещение
07.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829
Сын: Климовских Михаил Титович
Мать ребёнка: Климовских Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Климовских Александр Титович
Мать ребёнка: Климовских Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Климовских Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850