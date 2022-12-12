Климовских Михаил Титович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1855
Сын: Климовских Павел Михайлович
Мать ребёнка: Климовских Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
26.02.1863
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно