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Климовских Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Климовских Михаил Титович

Отец ребёнка: Климовских Тит Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Климовских Александр Титович

Отец ребёнка: Климовских Тит Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.02.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Сын: Климовских Ефим Титович

Отец ребёнка: Климовских Тит Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Тит Родионович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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