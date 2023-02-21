Климовских Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Климовских Михаил Титович
Отец ребёнка: Климовских Тит Родионович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Климовских Александр Титович
Отец ребёнка: Климовских Тит Родионович
Крещение
04.02.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Климовских Тит Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно