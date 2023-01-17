Климовских Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Климовских Павел Михайлович

Отец ребёнка: Климовских Михаил Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Климовских Михаил Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.02.1863

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Климовских Михаил Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Михаил Титович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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