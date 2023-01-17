Климовских Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Климовских Павел Михайлович
Отец ребёнка: Климовских Михаил Титович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Климовских Михаил Титович
Рождение ребёнка
26.02.1863
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Климовских Михаил Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно