Климовских Емельян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Емельян Андреевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Климовских Андрей Семенович

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Климовских Иван Емельянович

Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Климовских Конон Емельянович

Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Климовских Ерофей Емельянович

Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Климовских Петр Емельянович

Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Сапожникова Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Сын: Климовских Родион Емельянович

Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ширкина Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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