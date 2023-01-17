Климовских Емельян Андреевич
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Климовских Андрей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Сивинцова Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Климовских Иван Емельянович
Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Климовских Конон Емельянович
Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Климовских Ерофей Емельянович
Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Климовских Петр Емельянович
Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Сапожникова Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Климовских Родион Емельянович
Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ширкина Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: Климовских Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804