Сивинцова (Климовских) Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова (Климовских) Татьяна Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Между 1817 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Климовских Емельян Андреевич

Мать: Климовских Елена Ивановна

Бракосочетание
06.02.1777

Муж: Сивинцов Андрей Михайлович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Савастьянова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сивинцов Еремей Андреевич

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сивинцов Савва Андреевич

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Вахлина Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сивинцов Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1817 и 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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