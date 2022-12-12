Сивинцова (Климовских) Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиМежду 1817 и 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
06.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Савастьянова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сивинцов Еремей Андреевич
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Вахлина Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1817 и 1834