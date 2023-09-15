Сивинцов Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
27.05.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Жилина Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
23.08.1825
Дочь: Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ширманова Феоктиста Иосифовна
Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Акилина Иосифовна
Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Рябова Степанида Иосифовна
Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Агафия Иосифовна
Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сивинцов Александр Иосифович
Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1847