Сивинцов Иосиф Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцов Иосиф Андреевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1847

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Сивинцов Андрей Михайлович

Мать: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.05.1817

Жена: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Жилина Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.08.1825

Дочь: Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ширманова Феоктиста Иосифовна

Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Акилина Иосифовна

Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Рябова Степанида Иосифовна

Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Агафия Иосифовна

Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сивинцов Александр Иосифович

Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1847
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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