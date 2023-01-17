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Сивинцов Андрей Михайлович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1757

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сивинцов Михаил Моисеевич

Мать: Сивинцова Ксения Вавиловна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
06.02.1777

Жена: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Савастьянова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сивинцов Еремей Андреевич

Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сивинцов Савва Андреевич

Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Вахлина Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сивинцов Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1829
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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