Сивинцов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
06.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Савастьянова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сивинцов Еремей Андреевич
Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Вахлина Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Сивинцова Татьяна Емельяновна
Крещение
22.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829